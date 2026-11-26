Москва26 ноя Вести.На протяжении 35 лет российская нефтяная компания "Лукойл" строит свою деятельность на основе гармоничных отношений между собственниками, управленцами, работниками и жителями регионов присутствия. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

В чем принцип компании "Лукойл"? В том, что она с первых дней не декларирует, а реализует отношения между собственником, между управленцами и работниками и жителями тех регионов, где мы ведем свою хозяйственную деятельность. Вот эти четыре составляющие всегда были основой благополучия и развития нашей компании. И мы все 35 лет преследуем одну задачу, чтобы все четыре составляющие давали позитивную оценку нашей деятельности. Это и сегодня происходит. Мы гордимся теми городами, которые мы совместно с региональными властями построили и содержим. Мы гордимся тем настроением коллективов, которые сегодня существуют заявил Алекперов

Он подчеркнул, что "Лукойл" была единственной компанией, которая создала вертикальную интегрированную профсоюзную организацию.

Все наши работники ходят в одну профсоюзную организацию, что дает возможность стабильно чувствовать не только основное производство, людей, которые добывают нефть, но и наших смежников. Поэтому считаем, что эти 35 лет были направлены на создание благополучия нашей страны заявил основатель компании

Ранее он рассказал, что компания "Лукойл" является одной из самых современных компаний нефтяной отрасли. По его словам, некоторые объекты инфраструктуры являются уникальными.