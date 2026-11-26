Москва26 ноя Вести.Глобальный рынок, несмотря на геополитические риски, предоставил российской нефтяной компании "Лукойл" значительные преимущества благодаря новым открытиям, технологиям и инновационным материалам. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Глобальный рынок сегодня имеет ряд сложностей, но и ряд преимуществ. На глобальном рынке сегодня происходят эксцессы, это и Ормузский пролив, где ограничивается подача нефти клиентам. Но это и новое открытие Гайаны — это уникальное открытие, которое сегодня даст возможность западному полушарию добывать большое количество нефти. Это сегодня новые технологии. Сегодня это уже пластиковые трубы, которые заменяют металлические трубы на наших месторождениях рассказал Алекперов

По его словам, пластиковая трубы – это вечные коммуникации, которые не подвержены ржавлению.

То есть мы сегодня внедряем новые технологии, развиваемся, мы уверены, что составим конкуренцию нашим коллегам, которые сегодня работают в любой точке мира заявил Алекперов

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компания "Лукойл" реализовала масштабную программу по развитию нефтеперерабатывающих заводов в России.