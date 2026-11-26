От Каспия до Балтики: Алекперов рассказал о главных успехах "Лукойла" Алекперов: наши города – лучшие в РФ по социальным показателям

Москва26 ноя Вести.За 35 лет существования компания "Лукойл" добилась значительных успехов в геологоразведке, открыв и освоив морские месторождения нефти в Северном Каспии и на Балтике. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Он отметил, что комплексный подход, включающий экологическую и техническую модернизацию заводов и инвестиции в социальную инфраструктуру, привел к тому, что города компании стали лучшими среди малых городов России по социальным показателям.

Я считаю, что наша заслуга, что мы за эти 35 лет благодаря нашей геологоразведке открыли две новые провинции — это Северный Каспий и Балтийское море, потому что там нефть добывалась только на суше. Морские месторождения нашли мы, разрабатываем их и сегодня вводим в эксплуатацию — это добыча нефти. Мы модернизировали все наши заводы. Они сегодня одни из лучших по экологическим вопросам, они лучшие в России сегодня и по техническим состоянию. Поэтому компания очень много вкладывала в развитие промышленности. И, конечно, развитие социальной инфраструктуры. Я считаю, что наши города по социальным вопросам — лучшие малые города Российской Федерации заявил Алекперов

Ранее он рассказал, что разработка месторождения на Северном Каспии в 2010-х годах была рискованным шагом, но обернулась успехом.