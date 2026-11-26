Алекперов: "Лукойл" инвестирует в будущее РФ через геологоразведку и газохимию Алекперов: будущее России — геологоразведка, нефть и газохимия

Москва26 ноя Вести.Для обеспечения будущего развития России необходимо сосредоточиться на геологоразведке, наращивании запасов нефти и развитии газохимии для производства востребованной продукции. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его словам, "Лукойл" инвестирует в свои российские проекты около 10 млрд долларов в год.

Я считаю, что сегодня становится на первый план — это геологоразведка и наращивание запасов нефти для того, чтобы обеспечить этот объем добычи нефти. Второе — это развитие газохимии. Мы сегодня уже инвестируем в газохимические комплексы, которые позволят получать продукцию, которая сегодня востребована на мировом рынке. Это развитие сегодня новых проектов, связанных, в том числе с машиностроением. Ежегодно компания инвестирует около 10 млрд долларов в развитие наших российских проектов заявил Алекперов

Ранее он рассказал, почему российская нефтяная компания "Лукойл" не испытывает дефицита трудовых кадров.