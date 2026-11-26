Москва26 ноя Вести.Российская нефтяная компания "Лукойл" благодаря успешному преодолению ряда кризисов не только сохранила свою стабильность и суверенитет, но и укрепилась, приобретя активы и развивая новые направления. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его словам, компания "Лукойл" успешно преодолела ряд очень трудных периодов в своей истории, что привело к укреплению ее положения.

Кризис 2008 года — это было потрясение для отрасли, для всей страны. Очень много компаний наших коллег прекратили свое существование или были укрупнены из-за финансовых проблем. Мы же смогли отстоять и свою суверенность и продолжали развитие и наоборот - приобретали активы и формирование себе новые направления развития. Я считаю, что это главные задачи, которые мы преодолели. И сегодня мы прекрасно прошли так называемый период вируса. Мы не потеряли объемы производства, мы сегодня стабильно работаем. Когда я говорю "мы", я подразумеваю те коллективы компании "Лукойл", которые сегодня работают на месторождениях нашей страны рассказал Аликперов

Ранее он заявил, что Россия, как одна из крупных нефтедобывающих стран, несет на себе гарантии энергобезопасности. И, благодаря сырью из России, мировой рынок нефти остается стабильным.