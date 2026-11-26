Москва26 ноя Вести.Российский нефтяной гигант "Лукойл" является полностью интегрированной компанией, охватывающей все этапы от разведки и добычи нефти до переработки и розничной торговли, что позволяет ей функционировать как единой вертикали. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Компания "Лукойл" — это действительно вертикально интегрированная компания, где есть геологоразведка, добыча нефти, нефтепереработка, нефтехимия, где есть генерация электроэнергии, розничная торговля и много составляющих, которые дают возможность все это сформировать в единую вертикаль сказал Алекперов

Ранее он рассказал, добыча более 500 миллионов тонн нефти - заслуга вертикально интегрированных компаний и той политики, которую страна начала реализовывать, стабильно после 2000-го года.