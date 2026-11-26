Алекперов рассказал о сотрудничестве "Лукойла" с другими компаниями Алекперов: "Лукойл" открыт к сотрудничеству с другими компаниями

Москва26 ноя Вести."Лукойл" открыт к сотрудничеству с нефтяными компаниями и со всеми находит понимание. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель "Лукойла" Вагит Алекперов.

Он обратил внимание на то, что "Лукойл" имеет совместные предприятия с крупными энергетическими компаниями.

Мы, наверное, единственная компания, которая имеет совместные предприятия и с "Роснефтью", и с "Газпромом", и с "Газпромнефтью", и с "Татнефтью". Посмотрите, никто из наших коллег так [не] интегрирован, не работает даже на рынке Российской Федерации. Мы со всеми находим общее понимание, даже с "Норникелем". У нас совместное предприятие по развитию новых проектов. То есть мы открыты, мы интегрированы, мы ответственны и мы в бизнесе порядочны отметил Алекперов

Основатель компании также ответил на вопрос журналиста о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

На сегодняшнем этапе мы проходим сложный период времени, когда ... наложены санкции, поэтому мы не хотим сегодня ... часть своей ответственности перекладывать на наших коллег. Поэтому мы сделаем паузу, а потом снова вернемся сказал он

Ранее основатель "Лукойла" назвал причину ухода компании с зарубежных рынков. По его словам, это вынужденное решение, обусловленное политическими факторами.