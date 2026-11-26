"Лукойл" будет заниматься бизнесом, который раньше отдавал на аутсорсинг Алекперов: "Лукойл" будет многообразным в своем дальнейшем развитии

Москва26 ноя Вести.Нефтяная компания "Лукойл" в своем дальнейшем развитии будет многообразной с элементами параллельного бизнеса. Об этом основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, компания будет заниматься многими видами бизнеса, которые раньше отдавала на аутсорсинг.

Компания будет развиваться, она будет многообразна – то есть компания не будет чисто нефтяной или нефтегазовой. Компания будет построена по сложному образу, она будет заниматься и параллельным бизнесом. То есть это будет такая крупная вертикально интегрированная компания, но с элементами бизнеса, который ей необходим для своего развития. Это и развитие бизнеса машиностроения, развитие бизнеса сервиса на наших месторождениях, это работа с пластом. Это нефтехимия, которая сегодня необходима для повышения нефтеотдачи пластов. Это много-много-много разных аспектов, которыми мы не занимались. Мы все это отдавали на аутсорсинг, сегодня будем заниматься сказал Алекперов

Также Вагит Алекперов отметил: "Лукойл" вынужденно принял решение об уходе с международного рынка и надеется туда вернуться.