Алекперов о создании "Лукойла" в 1991 году: был огромный риск, но мы выстояли

Юбилей "Лукойла": Алекперов о создании компании во времена перемен Алекперов о создании "Лукойла" в 1991 году: был огромный риск, но мы выстояли

Москва26 ноя Вести.Российская нефтяная компания "Лукойл" была создана 35 лет назад и несмотря на огромные риски и сложную экономическую ситуацию в России в тот момент, она до сих пор успешно работает. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Он напомнил, что датой основания компании "Лукойл" является 25 ноября 1991 года.

Вы вспомните период времени, когда на территории России было отсутствие стабильного поступления продуктов питания, отсутствие инвестиций, отрасли находились в очень сложной ситуации, не платилась заработная плата… И формируется новое образование - вертикально интегрированная кампания. Конечно, это был огромный риск, взят нами для того, чтобы создать эту компанию. Потому что очень много оппонентов было, чтобы отложить этот период времени, но мы создали ее, и она успешно все 35 лет отработала рассказал Алекперов

Ранее он рассказал, что "Лукойл" пользуется уважением у своих партнеров во многих странах мира. По словам Алекперова, успеха в бизнесе удалось добиться благодаря следованию ряда правил.