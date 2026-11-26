Москва26 ноя Вести."Лукойл" не испытывает дефицита кадров, ежегодно в коллектив организации приходят 600 молодых специалистов. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его словам, компания имеет долгосрочные соглашения с университетами.

У нас есть кафедры, которые сегодня участвуют в подготовке специалистов. Мы построили уникальный университет – филиал Пермского [вуза] – в городе Когалым, где сегодня на конкурсной основе со всех наших регионов России отбираются студенты, которые там проходят подготовку и выходят оттуда специалистами высочайшего уровня сказал Алекперов

Подготовкой специалистов, как отметил основатель "Лукойла", занимаются практикующие преподаватели.

У них педагоги – это те люди, которые работают на месторождении. Это и главные инженеры, и главные геологи, они передают свой опыт этим ребятам. Они действительно получают из первых рук лучшие знания, лучшие методы ведения бизнеса на наших месторождениях. Поэтому мы сегодня не испытываем дефицита кадров. Мы каждый год 600 молодых специалистов привлекаем к себе в коллектив пояснил он

Ранее Алекперов рассказал о строительстве "Лукойлом" уникальных колледжей, в которых готовят специалистов для нефтяных месторождений.