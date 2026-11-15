Александра Буйнова включили в антироссийскую базу ГУР Украины Певец Буйнов внесен в антироссийскую базу ГУР Украины

Москва15 ноя Вести.Народный артист России Александр Буйнов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки Минобороны Украины, свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Основанием для внесения Буйнова стала поддержка артистом СВО​​, участие его в концертах говорится в сообщении

Ранее стало известно, что народные артисты России Олег Газманов и Юрий Антонов внесены в антироссийскую базу данных ГУР Минобороны Украины. В этом же списке - Народный артист России Сергей Безруков и российский актер Иван Охлобыстин.