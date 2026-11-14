Юрия Антонова включили в антироссийскую базу Минобороны Украины Певец Юрий Антонов попал в антироссийскую базу ГУР Украины

Москва14 ноя Вести.Народный артист России Юрий Антонов внесен в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

В качестве основания для внесения Антонова в базу украинская сторона указывает поддержку артистом СВО говорится в сообщении

Кроме того, Антонов является членом Общественного совета при Следственном комитете России, способствует патриотическому и культурному воспитанию молодежи.

Ранее сообщалось, что народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов был внесен в антироссийскую базу данных ГУР Минобороны Украины. Поводом для внесения артиста в список стала его поддержка специальной военной операции (СВО). В этом же списке - Народный артист России Сергей Безруков и российский актер Иван Охлобыстин.