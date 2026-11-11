Москва11 нояВести.Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков внесен в антироссийскую базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенные на портале базы сведения.
Михалков попал в списки ГУР Украины в связи с поддержкой политики властей России. Кроме того, в Киеве указали, что он с 2012 года является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов был внесен в антироссийскую базу данных ГУР Минобороны Украины. Поводом для внесения артиста в список стала его поддержка специальной военной операции (СВО). В этом же списке оказались Народный артист России Сергей Безруков и российский актер Иван Охлобыстин.