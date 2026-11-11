Никиту Михалкова включили в антироссийскую базу на Украине Никиту Михалкова внесли в базу данных военной разведки Украины

Москва11 ноя Вести.Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков внесен в антироссийскую базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенные на портале базы сведения.

Михалков попал в списки ГУР Украины в связи с поддержкой политики властей России. Кроме того, в Киеве указали, что он с 2012 года является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов был внесен в антироссийскую базу данных ГУР Минобороны Украины. Поводом для внесения артиста в список стала его поддержка специальной военной операции (СВО). В этом же списке оказались Народный артист России Сергей Безруков и российский актер Иван Охлобыстин.