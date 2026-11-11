Лазарев, Басков и Билан попали в базу данных разведки Украины

Басков, Билан и Лазарев внесены в базу данных ГУР Минобороны Украины Лазарев, Басков и Билан попали в базу данных разведки Украины

Москва11 ноя Вести.Народный артист России Николай Басков и российские певцы Дима Билан (Виктор Белан) и Сергей Лазарев внесены в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает ТАСС.

Причиной тому стала поддержка Басковым, Биланом и Лазаревым действий России и политики ее властей.

Лазарев посещает детские дома на освобожденных территориях, Билан выступает с концертами для семей участников СВО и регулярно посещает освобожденные территории для поддержки российских солдат приводит ТАСС выдержки с сайта ГУР Минобороны Украины

Кроме того, российского актера Ивана Охлобыстина также внесли в базу данных ГУР Минобороны Украины. По мнению ГУР, актер поддерживает действия России и политику российских властей. Основанием для включения Охлобыстина в базу стала якобы "агрессивная антиукраинская риторика" артиста.

Накануне в базу попал российский телеведущий Михаил Галустян. В его карточке отмечено, что артист сотрудничал с Минобороны в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым.