Москва11 ноя Вести.Народный артист России Игорь Крутой внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает ТАСС.

Крутого включили в эту базу на основании того, что он поддерживает действия и политику российских властей. В частности, в 2024 году Крутой указом президента Владимира Путина награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Между тем народный артист России Сергей Безруков также внесен в базу ГУР Украины. Его включили в данную базу на основании поддержки им специальной военной операции (СВО) и президента Владимира Путина.

Кроме того, Безруков в 2014 году вместе с другими деятелями культуры выступил в поддержку воссоединения Крыма с Россией.