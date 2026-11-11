Москва11 ноя Вести.Имя российского композитора и продюсера Игоря Крутого внесено в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Основанием для этого послужили поддержка Крутым спецоперации, организация детского песенного конкурса "Детская Новая Волна", который проводится в детском лагере "Артек" в Крыму, и неоднократное посещение продюсером полуострова, передает РИА Новости. Кроме того, ГУР называет Крутого "ключевым российским медийным деятелем" и упоминает о полученной от президента России Владимира Путина получил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее сообщалось, что в базу ГУР Украины внесен Народный артист России Сергей Безруков. Причинами для этого послужили поддержка СВО и воссоединения Крыма с Россией, неоднократные посещения актером новых регионов РФ и проведение им мероприятий для российских военнослужащих.

Несколько дней назад в базу ГУП попал коллега Крутого – продюсер Иосиф Пригожин.