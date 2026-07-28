Алексей Кудрин рассказал о конкурсе на лучшую концепцию парка Вещего Олега Кудрин: в конкурсе на создание парка Вещего Олега участвовали ведущие бюро РФ

Москва28 июл Вести.В конкурсе на создание лучшей концепции историко-культурного парка Вещего Олега в Ленинградской области принимали участие ведущие архитектурные бюро России. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель жюри конкурса, зампредседателя попечительского совета музея-заповедника "Старая Ладога" Алексей Кудрин.

Спрос туристов очень большой вот на такого рода объекты, которые имеют историческое значение. Поэтому мы решили соединить, возродить возможности для исторического просвещения и одновременно сделать это удобным для туристов, создать хорошую инфраструктуру. И вот этому историческому парку около курганов Олега Вещего и посвящен этот конкурс. Участвовали ведущие архитектурные исторические бюро России сказал он

Перед участниками была поставлена задача сохранить уникальное наследие Старой Ладоги и при этом создать двигатель экономики всего региона с новыми рабочими местами и туристической инфраструктурой.