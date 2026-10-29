Москва29 окт Вести.Колониальное наследие осложняет отношения стран Африки с Францией, отмечает политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров.

Он напомнил, что Франция после того, как бывшие колонии провозгласили независимость, стала выстраивать систему влияния на новые элиты. Вертикаль, которая получила название "Франсафрик", держалась в основном на неформальных связях.

Париж активно вмешивался во внутриполитические дела государств Африканского континента, попутно получая преференции от бывших колоний при добыче природных ресурсов. Однако, когда стал сокращаться мировой вес самой Франции, то система "Франсафрик" начала сыпаться.

В итоге страны Африки стали сокращать присутствие иностранных военных контингентов, а также пересматривать нефтегазовые лицензии. Кроме того, государства, в которых добывают золото, уголь, нефть, фосфаты, стали выстраивать новые торговые связи.

Бывшие колонизаторы очень болезненно воспринимают подлинно партнерские отношения, которые устанавливают африканские государства с Россией. Африка хорошо понимает свой вес в мире и конкурентные преимущества, хорошо помня при этом, как европейцы веками эксплуатировали континент и паразитировали на африканских ресурсах. В частности, Франция уточнил Петров

О том, как колониальные привычки Европы мешают наладить отношения с новой Африкой – в авторской колонке политического обозревателя ИС "Вести" Алексея Петрова.