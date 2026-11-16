Москва16 нояВести.Муж блогера Елены Блиновской Алексей награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в зоне спецоперации, передает SHOT.
Алексей Блиновский награжден медалью Суворова за мужество и отвагу на СВО… Серебряную медаль ему вручили 27 июня этого года. Госнаграда занимает четвертое место по старшинству среди медалей. При награждении также полагается единовременная выплата в 5 должностных окладовговорится в сообщении источника в мессенджере MAX
Отмечается, что в марте 2025-го Блиновский получил медаль Минобороны РФ "За боевые отличия".
Супруг "королевы марафонов" отправился в зону проведения СВО весной 2024 года. Позже следственные органы прекратили расследуемое в отношении него уголовного дело об уклонении от уплаты налогов.
Елена Блиновская приговорена к 4,5 годам лишения свободы, она отбывает наказание в ИК во Владимирской области.