SHOT: Алексей Блиновский награжден медалью Суворова за мужество и отвагу на СВО

Алексея Блиновского наградили медалью за мужество и отвагу в зоне СВО SHOT: Алексей Блиновский награжден медалью Суворова за мужество и отвагу на СВО

Москва16 ноя Вести.Муж блогера Елены Блиновской Алексей награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в зоне спецоперации, передает SHOT.

Алексей Блиновский награжден медалью Суворова за мужество и отвагу на СВО… Серебряную медаль ему вручили 27 июня этого года. Госнаграда занимает четвертое место по старшинству среди медалей. При награждении также полагается единовременная выплата в 5 должностных окладов говорится в сообщении источника в мессенджере MAX

Отмечается, что в марте 2025-го Блиновский получил медаль Минобороны РФ "За боевые отличия".

Супруг "королевы марафонов" отправился в зону проведения СВО весной 2024 года. Позже следственные органы прекратили расследуемое в отношении него уголовного дело об уклонении от уплаты налогов.

Елена Блиновская приговорена к 4,5 годам лишения свободы, она отбывает наказание в ИК во Владимирской области.