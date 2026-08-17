Алиханов: в России прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов Алиханов: в РФ прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов

Москва17 авг Вести.Правительством прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов. Об этом заявил в понедельник министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В Москве прошло совещание по мерам демографии, сообщили информационной службе "Вести" в пресс-службе Дениса Мантурова.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно создают условия для роста числа детей в российских семьях.

По его словам, комплекс мер включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей.