Алькарас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP Алькарас впервые выиграл Итоговый турнир ATP и установил рекорд по призовым

Москва22 ноя Вести.Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Итогового турнира ATP, который завершился в итальянском Турине. В решающем матче он одолел представителя Германии Александра Зверева в двух сетах - 6:2, 7:6 (9:7).

Алькарас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. Испанец не оставил соперникам шансов на групповом этапе и одержал верх во всех пяти встречах соревнований. Успешное выступление принесло ему $5,171 млн призовых - это рекордная сумма за всю историю турнира.

Победа над Зверевым позволила Алькарасу войти в число испанских теннисистов, которым покорился Итговый турнир. Ранее в одиночном разряде трофей выигрывали только два представителя Испании: Мануэль Орантес в 1976 году и Алекс Корретха в 1998-м.