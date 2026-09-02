Москва2 сен Вести.Водочный магнат Юрий Шефлер продал охотничье поместье Tulchan в Шотландии гражданину ОАЭ Тарику Ахмеду Аль Масауду, пишет РБК со ссылкой на реестр юридических лиц Великобритании.

Отмечается, что поместьем владеет компания Tulchan Sporting Estates Limited (TSEL).

Непосредственным владельцем TSEL ранее являлась фирма Scottish Properties Ltd с острова Гернси, а головной структурой был указан траст, который, по данным газеты The Telegraph, контролируется миллиардером и водочным магнатом Юрием Шефлером (бизнесмен и ряд его структур признаны судом в России экстремистским объединением).

В конце июля новым владельцем TSEL стал гражданин ОАЭ Тарик Ахмед Аль Масауд, следует из данных государственного реестра юридических лиц Великобритании. Уточняется, что он теперь владеет 75% акций этой компании.

В июле 2024 года Тамбовский районный суд признал компании Шефлера и его самого "экстремистским объединением" и арестовал спиртовой завод в Тамбове, активы бизнесмена были обращены в пользу государства. С 2002 года Шефлер покинул Россию и ведет алкогольный бизнес за рубежом.