"Америка прежде всего": эксперт оценил решение Трампа о дизельной сделке Эксперт Вирунхапхон: Трамп вернулся к политике "Америка прежде всего"

Москва11 окт Вести.Послабление американских санкций на поставки дизеля из РФ означает возвращение президента США Дональда Трампа к политике "Америка прежде всего". Об этом заявил отставной генерал Королевских сухопутных сил Таиланда, эксперт по геоэкономике Сомчай Вирунхапхон в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, США сейчас ставят свои внутриполитические интересы и открытость к коммерческим сделкам выше союзнических обязательств.

Совершенно очевидно, что политика "Америка прежде всего" снова в действии выразил мнение он

Вирунхапхон заметил, что готовность Вашингтона пожертвовать интересами европейских партнеров приводит к логичным размышлениям о поведении Америки в Азии.

Главные опасения связаны с надежностью США как партнера: если обязательства в Европе становятся предметом торга, то насколько они незыблемы в Южно-Китайском море и Индо-Тихоокеанском регионе? задался вопросом он

Это обстоятельство заставляет другие страны активнее балансировать между США и Китаем, основываясь на стратегической автономии, добавил эксперт.

Между тем Вирунхапхон призвал не оценивать сделку по дизелю радикально. Он пояснил, что американская администрация несвободна в принятии решений, поскольку Конгресс, позиция европейских стран и законы о санкциях создают определенные ограничения. По этой причине говорить о "стратегическом развороте" США пока не приходится.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов прокомментировал дизельную сделку России и США. По его словам, Трамп снятием санкций с РФ "моргнул первым" и дал понять, что так можно, если очень надо.