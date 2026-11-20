Москва20 ноя Вести.Встреча лидеров трех держав в Китае – это тревожный звоночек для стран Запада, однако они не собираются просто так сдаваться. Такую уверенность в интервью ИС "Вести" высказал журналист-американист, политолог Кирилл Бенедиктов.

Он заявил, что столкновения с западными странами еще будут.

Это, действительно, саммит лидеров, которые в значительной степени враждебны тому либеральному мировому порядку, который с 1991 года чувствовал себя доминирующим на планете. И для этого либерального глобализма это очень тревожный звонок. Я не вполне согласен с тем, что это совсем конец вот этого порядка либерального. Он будет еще сопротивляться, он будет еще всячески мешать и вставлять палки в колеса всем трем странам, лидеры которых сейчас собрались в Шэньчжэне. То, что параллельно проходил вот такой псевдосаммит в Берлине, где собрались европейцы из "коалиции желающих", так называемых, партнеры и союзники нацистского режима в Киеве - это говорит о том, что, конечно, либеральный Запад не собирается так просто сдаваться, будут еще столкновения, будут еще противостояния заявил Бенедиктов

Ранее экс-конгрессмен США, политик-демократ Деннис Кусинич высказал мнение, что трехсторонний саммит лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне – доказательство того, что Вашингтон признает переход к многополярному миру.