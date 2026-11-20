Москва20 ноя Вести.Трехсторонние встречи лидеров России, США и Китая могут проводиться на регулярной основе. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Я думаю, что [стать постоянным такой формат] может. Другое дело, что все три лидера не хотят создавать некий институт глобального управления, обновленный, новый, то есть урезанный состав Совета Безопасности ООН, я так условно говорю, без Франции и Британии. То есть, конечно, может. Другое дело, что здесь не должно быть жестко привязанных дат, раз в год там в таком-то месте. Это все достаточно ситуативно сказал эксперт

Ранее Лузянин, комментируя встречу президентов РФ и США и председателя КНР, заявил, что Европа беснуется, потому что ее выкинули из большой геополитики и лишили возможности влиять на важные политические решения.