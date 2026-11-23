Москва23 нояВести.Американская авиакомпания Delta Air Lines устранила технический сбой в системе, из-за которого в США в воскресенье задержали сотни рейсов.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиаперевозчика.
Уточняется, что пассажиры все еще могут ощущать последствия задержки.
Delta Air Lines устранила проблему в системе учета веса и балансировкиговорится в материале
Накануне стало известно, что в США задержаны или отменены более 5,5 тысячи рейсов. Из них порядка 1,6 тысяч рейсов приходилось на долю авиакомпании Delta Air Lines.