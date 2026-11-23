Американская авиакомпания Delta устранила сбой после задержки сотен рейсов CNN: в США устранили технический сбой Delta, вызвавший массовые задержки рейсов

Москва23 ноя Вести.Американская авиакомпания Delta Air Lines устранила технический сбой в системе, из-за которого в США в воскресенье задержали сотни рейсов.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиаперевозчика.

Уточняется, что пассажиры все еще могут ощущать последствия задержки.

Delta Air Lines устранила проблему в системе учета веса и балансировки говорится в материале

Накануне стало известно, что в США задержаны или отменены более 5,5 тысячи рейсов. Из них порядка 1,6 тысяч рейсов приходилось на долю авиакомпании Delta Air Lines.