Американская журналистка обвинила Запад во лжи о событиях в Донбассе Журналистка Билс: ложь на Западе о Донбассе выходит за грани добра и зла

Москва28 сен Вести.Ложь на Западе о событиях в Донбассе "выходит за грани добра и зла".

Таким мнением с агентством ТАСС поделилась американская журналистка Сара Мари Билс.

Наша задача как журналистов - говорить правду, неважно, какую цену придется за нее заплатить. Я часто езжу в горячие точки, я видела разные войны, и они меня не пугают. Единственное, что меня пугает, - это ложь. И поэтому важно продолжать говорить правду о том, что здесь происходит, потому что то, что рассказывают на Западе [о конфликте в Донбассе], выходит за грани добра и зла рассказала журналистка

Ранее венгерский журналист Георг Шпетле также рассказал, что западные СМИ на регулярной основе распространяют ложные сведения о России. Он добавил, что журналисты, посещавшие вместе с ним Донбасс в рамках пресс-тура, удостоверились, что "люди счастливы и радуются тому, что их освободили".