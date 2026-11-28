Москва28 ноя Вести.Состояние американского миллиардера и инвестора Карла Айкана сократилось более чем на 91% за три с половиной года - с 18,3 млрд долларов в мае 2023 года до 1,6 млрд долларов в ноябре 2026-го. Такие данные приводит Forbes.

По информации Bloomberg, 27 ноября капитал 90-летнего бизнесмена опускался до 1,2 млрд долларов – минимального уровня с 2012 года.

Основная часть состояния Айкана связана с его инвестиционной компанией Icahn Enterprises, которая испытывает финансовые трудности из-за неудачных вложений и высокой долговой нагрузки. Объем ее облигационного долга составляет около 4,4 млрд долларов. Кроме того, бизнесмен использует активы компании в качестве обеспечения по личным кредитам на сумму примерно 1,3 млрд долларов. Дополнительные сложности связаны с погашением долгов.

Одним из факторов ухудшения положения стал опубликованный в мае 2023 года отчет инвестиционной фирмы Hindenburg Research. Она обвинила Icahn Enterprises в завышении стоимости активов и использовании выплат, напоминающих финансовую пирамиду, для финансирования дивидендов. После публикации паи компании за месяц подешевели более чем вдвое. Айкан отверг обвинения, назвав отчет клеветническим.

Для привлечения средств компания уже продала сеть автосервисов Pep Boys примерно за 700 млн долларов. Однако Icahn Enterprises предупредила, что ускоренная распродажа других активов может привести к существенным убыткам. В 2024 году Айкан и его компания также согласились выплатить в общей сложности 2 млн долларов для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, связанных с нераскрытием информации о личных кредитах инвестора. При этом они не признали и не опровергли обвинения регулятора.