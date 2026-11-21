Китайский мультимиллиардер потерял 90% своего состояния всего за 8 месяцев

Китайский миллиардер потерял 90% своего состояния за 8 месяцев Китайский мультимиллиардер потерял 90% своего состояния всего за 8 месяцев

Москва21 ноя Вести.Основатель ИИ-компании MiniMax, 37-летний Янь Цзюньцзе потерял 90% своего состояния, которое на пике оценивалось в 12,6 млрд долларов. Об этом пишет Forbes.

Аналитики издания обратили внимание, что акции MiniMax подешевели более чем на 90% по сравнению с максимальными значениями в марте. Рыночная капитализация компании сократилась на 55 млрд долларов.

MiniMax страдает из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу рынка ИИ. Акции резко упали в пятницу, отчасти потому, что некоторые инвесторы, возможно, переводят капитал в Anthropic пояснил директор по управлению частным капиталом в UOB Kay Hian Кеннет Го

Ранее американская Anthropic вышла на рынок ценных бумаг, побив рекорд SpaceX. Создатели ИИ-модели Claude смогли привлечь на старте 107,3 ​​млрд долларов инвестиций.