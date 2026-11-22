Сооснователь Oracle за три месяца потерял 40 млрд долларов Forbes: сооснователь Oracle Эллисон за три месяца потерял 40 млрд долларов

Москва22 ноя Вести.Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за три месяца осени потерял около $40 млрд, сообщает Forbes. Сегодня он опустился с 9-го на 12-е место с капиталом $137,7 млрд против прежних $296,6 млрд.

Акции Oracle с начала 2026 года потеряли 47% стоимости. Cтроительство центров обработки данных для искусственного интеллекта привело к тому, что денежный поток компании за 2026 финансовый год составил минус $23,7 млрд пишет издание

Ранее сообщалось, что Oracle уволила 30 тыс. человек, которых заменил искусственный интеллект.