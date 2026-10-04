Журналист из США Хинкл поддержал прогноз Путина на "Валдае" о развале Европы

Американский журналист отреагировал на прогноз Путина о развале Европы Журналист из США Хинкл поддержал прогноз Путина на "Валдае" о развале Европы

Москва4 окт Вести.Журналист из США Джексон Хинкл поддержал заявление российского лидера Владимира Путина о Европе, которое тот сделал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Соответствующий пост Хинкл разместил в социальной сети Х.

Путин прав, Европа разваливается говорится в публикации Хинкла

1 октября глава российского государства во время выступления на пленарной сессии XXIII клуба "Валдай" заявил, что Европу не надо разваливать, она сама с этим справится. Путин заявил о множестве проблем в экономиках европейских стран.