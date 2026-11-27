В США вспомнили слова Путина о новой архитектуре безопасности Европы AC: Европа совершила ошибку, не прислушавшись к словам Путина о безопасности

Москва27 ноя Вести.Европа совершила ошибку, не прислушавшись к словам президента России Владимира Путина о том, что необходимо обсуждать новую архитектуру безопасности. На это указал американский журнал The American Conservative.

Автор статьи напоминает, что российский лидер неоднократно поднимал вопрос более широкой европейской архитектуры безопасности задолго до начала украинского конфликта и обсуждения этой темы в рамках его урегулирования.

В своей Мюнхенской речи 2007 года Путин подчеркнул необходимость "серьезно задуматься об архитектуре глобальной безопасности". Он настаивал на том, что "расширение НАТО не имеет никакого отношения к … обеспечению безопасности в Европе. Напротив, это серьезная провокация". Он призвал "ответственных и независимых партнеров работать вместе над построением справедливого и демократического мирового порядка, который обеспечит безопасность и процветание не только для избранных, но и для всех" говорится в публикации

Однако европейские лидеры проигнорировали предупреждения Путина. Кроме того, поясняет издание, на Западе неверно трактуют требования Москвы относительно новой структуры европейской безопасности. Там связывают НАТО и ЕС воедино: такой подход только усложняет возможность договориться с Россией.

Они ошибаются, настаивая на том, что адекватная европейская структура безопасности уже существует, и они ошибаются, делая вид, что Россия первая или в одиночку подорвала мировой порядок в Европе, сложившийся после окончания холодной войны подчеркнул автор

В статье отмечается, что именно расширение НАТО на восток усилило настороженность Москвы. Брюссель тем временем открещивается от любых возможных договоренностей, прикрываясь усилением альянса, который уже давно не является оборонительным. Поэтому, пишет автор, когда европейские лидеры удивленно реагируют на то, что Москва вновь говорит о своих требованиях обеспечить инклюзивную безопасность, они лукавят.

Ранее издание Politico перечислило пять вариантов того, как Европа может перестроить свою архитектуру безопасности.

Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России.