Амурские археологи нашли древние заготовки для производства орудий труда В Амурской области найдены древние нуклеусы

Москва10 авг Вести.В Амурской области археологи обнаружили шесть нуклеусов, спрятанных в одном схроне, сообщает Центр по сохранению историко-культурного наследия региона.

Нуклеус — это каменное ядрище, заготовка, с которой древний человек скалывал пластины и отщепы для изготовления орудий труда.

Такие предметы редко встречаются в таком количестве в одном месте, а тем более — в столь превосходной сохранности и практически идеальном исполнении говорится в сообщении

Теперь специалистам предстоит подробно изучить бесценные находки.