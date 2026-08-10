Москва10 авгВести.В Амурской области археологи обнаружили шесть нуклеусов, спрятанных в одном схроне, сообщает Центр по сохранению историко-культурного наследия региона.
Нуклеус — это каменное ядрище, заготовка, с которой древний человек скалывал пластины и отщепы для изготовления орудий труда.
Такие предметы редко встречаются в таком количестве в одном месте, а тем более — в столь превосходной сохранности и практически идеальном исполненииговорится в сообщении
Теперь специалистам предстоит подробно изучить бесценные находки.