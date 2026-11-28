Аскерханов: НАТО может начать распадаться уже с начала 2027 года

Аналитик Аскерханов предсказал распад НАТО в 2027 году Аскерханов: НАТО может начать распадаться уже с начала 2027 года

Москва28 ноя Вести.НАТО находится в глубоком кризисе и может начать распадаться в 2027 году из-за недостатка финансирования. Такое мнение выразил в беседе с ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Он отметил, что содержать НАТО - очень дорогое удовольствие.

Его же надо финансировать. Американцам все сложнее его финансировать. У европейцев денег нет. Я так думаю, что вопрос стоит о том, на сколько частей поделится НАТО. По итогу, можно начать разговор с начала Нового года, условно, через месяц. В 2027 году точно лопнет этот пузырь и со всеми последствиями сказал эксперт

Ранее сообщалось, что в Германии призвали к выходу из НАТО из-за угрозы военного конфликта с Россией. Такого мнения придерживается внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.