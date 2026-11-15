Саммиты НАТО стали собираться реже на фоне разногласий внутри альянса AP: НАТО сокращает число встреч из-за разногласий по Украине и расходам

Москва15 ноя Вести.НАТО сокращает график саммитов и министерских встреч на фоне споров внутри альянса по оборонным расходам, Украине и Ирану, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте и представителей стран блока.

По данным агентства, саммит в Албании, запланированный на 2027 год, не состоится. Премьер-министр страны Эди Рама подтвердил, что встречу могут перенести на 2028 год.

Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты, когда они нам нужны заявил Рютте AP

Изменения затронут и встречи министров. Главы МИД стран НАТО в следующем году соберутся один раз вместо двух, а заседания министров обороны в октябре 2027 года не планируется. В альянсе объясняют это реорганизацией графика.

AP отмечает, что часть союзников выступала против саммита в Албании из-за уровня ее военных расходов. В 2026 году Тирана, как ожидается, направит на оборону 2,15% ВВП, тогда как страны НАТО договорились к 2035 году увеличить базовые оборонные расходы до 3,5% ВВП.

Среди причин пересмотра графика также называют высокую стоимость саммитов и политические разногласия. Так, встреча в Гааге в 2025 году обошлась примерно в 100 млн долларов.

Эксперты AP считают, что альянс может несколько лет обходиться без встреч лидеров, поскольку ключевые решения по расходам и развитию военного потенциала уже приняты.

В июле эксперт отмечал, что резолюция саммита НАТО в Анкаре подтвердила разногласия внутри альянса.