США исключили Британию, Францию и страны Прибалтики из рабочей группы по НАТО Politico: США исключили Британию, Францию и ряд стран ЕС из встречи НАТО

Москва1 окт Вести.Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Великобританию, Францию и страны Прибалтики, из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Встречу возглавит заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби, она пройдет в Польше в следующем месяце и будет посвящена обсуждению будущего Североатлантического альянса. Представители многих стран приглашения на нее не получили.

Мы делаем все, что от нас требуется. Мы пытаемся понять, каковы критерии и цели этих встреч. Нам пока не сообщали много сказал изданию дипломат из одной из исключенных стран

По данным Politico, это не первая встреча в схожем ключе. Ранее Колби уже проводил меньшие по составу консультации в формате, который получил название "Bergen Group" – в них участвовали Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. По словам одного из приглашенных в эту группу дипломатов, цель таких ограниченных встреч не в расколе НАТО, а в том, чтобы сначала выработать идеи в узком кругу, а затем представить их на обсуждение всей организации.

В дипломатических кругах тем не менее опасаются, что избирательность Вашингтона может повлечь за собой трансформацию всего альянса. Один из источников издания заявил, что действия Соединенных Штатов вызвали разочарование у некоторых союзников, многие из которых уже достигли целевых показателей по расходам на оборону, установленных администрацией президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что даже представители приглашенных стран задаются вопросом, почему Пентагон отбирает участников для встречи.

Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих [союзников], это будет опасно для США. Но для Европы это экзистенциальный вопрос подчеркнул неназванный собеседник газеты

После июньской встречи в узком кругу Колби написал в соцсетях, что в подобные группы включают тех союзников по НАТО, которые быстро выполняют принятые в Гааге обязательства по расходам на оборону, обладают для этого достаточным масштабом и готовы переходить к практическим вопросам.

В августе Politico писала, что союзники США по НАТО устроили своего рода "конкурс красоты" на встрече с Колби, соревнуясь, кто больше преуспел в рамках инициативы "НАТО 3.0".