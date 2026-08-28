Союзники США устроили "конкурс красоты", хвастаясь перед Пентагоном Politico: союзники США устроили "конкурс", хвастаясь успехами перед Пентагоном

Москва28 авг Вести.Союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу устроили своего рода "конкурс красоты" во время встречи с заместителем американского министра войны по политическим вопросам Элбриджем Колби. Об этом пишет издание Politico.

Колби ранее прибыл с визитов в Европу, чтобы провести консультации с военным и политическим руководством союзников, а также продвинуть американскую инициативу "НАТО 3.0".

В ходе встречи... союзники устроили "конкурс красоты", в котором каждый подчеркивал достижения своей страны в рамках "НАТО 3.0" сказал изданию неназванный дипломат

Как ранее писала газета The Times, европейские страны рассчитывают, что любое возможное наказание от Вашингтона станет альтернативной выходу США из НАТО.