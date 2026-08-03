Аналитик указал на выгоду для США от совместной с Японией валютной интервенции Аналитик Торопов объяснил, зачем Япония и США провели валютную интервенцию

Москва3 авг Вести.США согласились на валютную интервенцию с Японией, чтобы помочь своему союзнику и спасти собственный долговой рынок. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Он обратил внимание на то, что растущая инфляция в Японии происходит из-за ошибочной экономический политики страны.

Соединенные Штаты согласились на валютную интервенцию совместно с Центральным Банком Японии как для того, чтобы помочь своему ближайшему экономическому и политическому союзнику, так и для того, чтобы спасти собственный долговой рынок. Корни сегодняшней ситуации в Японии, то есть растущая инфляция, кроется в том, что Банк Японии ошибочно по кейнсианским заветам проводил очень мягкую денежную политику. Почти 20 лет ставки удерживались на отрицательных величинах ради ошибочной борьбы дефляцией сказал Торопов

По словам аналитика, борьба с дефляцией привела к ухудшению экономических социально-экономических условий внутри Японии.

Граждане столкнулись с обесцениванием собственных сбережений и перешли от модели здорового сберегательного поведения и накопления средств для тех же крупных покупок автомобилей отметил он

По мнению эксперта, совместная валютная интервенция США и Японии не означает потерю самостоятельности Токио.

Однако сам факт помощи со стороны Соединенных Штатов валютному рынку Японии означает то, что инвесторы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе смогут успокоиться, перестать распродавать йену и в краткосрочной перспективе инфляция в Японии несколько замедлится. Для долгосрочного решения проблемы Центральному Банку Японии следует прекратить многолетнюю политику борьбы с дефляцией, бороться скорее с инфляцией, и тогда постепенно, со временем экономика вернется на здоровые рельсы добавил Торопов

Япония 3 августа планирует объявить, что Токио и Вашингтон впервые за 15 лет провели совместные действия на валютном рынке для сдерживания падения курса иены.