Reuters: Япония и США провели валютную интервенцию впервые за 15 лет

США и Япония провели валютную интервенцию для поддержки иены Reuters: Япония и США провели валютную интервенцию впервые за 15 лет

Москва2 авг Вести.Япония планирует объявить, что Токио и Вашингтон впервые за 15 лет провели совместные действия на валютном рынке для сдерживания падения курса иены. Об этом стало известно Reuters.

Отмечается, что операции по скупке японской валюты были предприняты на фоне ее падения до минимального уровня с 1986 года из-за различий в процентных ставках.

По информации агентства, министр финансов Японии Сацуки Катаяма выступит с соответствующим заявлением 3 августа.

Сообщается также, что Япония и США готовы к "решительному противодействию" чрезмерному ослаблению иены.

В январе 2026 года стало известно, что японская иена упала до самого низкого уровня с июля 2024 года по отношению к доллару США.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США рассматривают Японию как один из главных инструментов в противостоянии с Китаем.