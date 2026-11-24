Чаще всего пользователи ПК в мире используют как пароль цифровые комбинации

Аналитики по кибербезопасности назвали самые популярные пароли в мире Чаще всего пользователи ПК в мире используют как пароль цифровые комбинации

Москва24 ноя Вести.Самыми популярными в 2026 году паролями, по данным специалистов сервиса NordPass, стали числовые комбинации из шести или восьми последовательных цифр и слово admin.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

В исследовании приводятся 200 самых часто используемых юзерами во всем мире паролей. Лидером рейтинга уже в седьмой раз за последние восемь лет стала комбинация цифр от единицы до шестерки: "123456". Этот пароль задействовали более 7,2 млн раз.

Второе место занимает слово admin, которое было использовано в качестве пароля почти 4,5 млн раз.

Замыкает топ-3 самых популярных паролей комбинация цифр от единицы до восьмерки, идущих подряд: "12345678" – этот "шифр" встречается около трех миллионов раз.

Исследование проводилось в 44 странах мира. Специалисты изучили материалы баз данных даркнета и сведения, попавшие в публичную сеть в результате утечек в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026-го.

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