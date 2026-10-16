Москва16 окт Вести.Хранить пароли в заметках на смартфоне, документах Word и обычных текстовых файлах небезопасно, заявил NEWS.ru главный редактор информационно-аналитического IT-издания "Рунет" Владимир Зыков. По его словам, при заражении устройства вредоносной программой злоумышленники могут получить доступ ко всем сохраненным данным.

Я бы в первую очередь не рекомендовал хранить пароли в обычных текстовых файлах, заметках на смартфоне или документах Word. Особенно если они никак не защищены. Дело в том, что, если на компьютер попадет вредоносная программа или кто-то получит доступ к вашему устройству, найти такой файл и скопировать все пароли не составит особого труда. Причем сам пользователь может даже не узнать, что его данные украли пояснил Зыков

Наиболее разумным решением эксперт считает применение специализированных менеджеров паролей. Такие программы он сравнил со своего рода цифровым сейфом: сведения в них лежат в зашифрованном виде, а запоминать пользователю нужно лишь один главный пароль, открывающий доступ ко всем остальным.

Помимо этого, подобное ПО способно самостоятельно генерировать сложные комбинации под каждый сайт. Зыков напомнил и о самой распространенной ошибке - когда один и тот же пароль применяется для почты, социальных сетей, интернет-магазинов и прочих сервисов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года в открытый доступ попало 119 баз данных российских компаний — это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (198 баз).