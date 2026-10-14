Центробанк: аналитики повысили прогноз по росту ВВП России до 0,6%

Аналитики повысили прогноз по росту ВВП России до 0,6% Центробанк: аналитики повысили прогноз по росту ВВП России до 0,6%

Москва14 окт Вести.Аналитики улучшили прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центральным банком (ЦБ) и опубликованного на сайте регулятора.

Ранее эксперты ожидали увеличения ВВП на 0,5%, однако в обновленном прогнозе показатель повышен до 0,6%.

При этом прогноз по инфляции также пересмотрен в сторону роста - с 6,6% до 7,1%.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин ранее заявил, что предварительные данные позволяют говорить об ускорении роста российской экономики в июле - сентябре по сравнению с первой половиной 2026 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускал, что ключевая ставка в России может снизиться до 10%.