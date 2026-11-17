РБК: выдача ипотечных кредитов в России в 2027 году может увеличиться на 6%

Аналитики спрогнозировали слабый рост на рынке ипотеки РБК: выдача ипотечных кредитов в России в 2027 году может увеличиться на 6%

Москва17 ноя Вести.Российский ипотечный рынок продолжит постепенно восстанавливаться, однако существенного увеличения объемов кредитования в ближайшие годы не ожидается. В 2027 году банки могут выдать жилищных кредитов на 5 трлн рублей – на 6% больше, чем годом ранее. Такой прогноз приводится в исследовании Frank RG "Ипотека в России 2026", с которым ознакомились в РБК.

Аналитики ожидают, что в 2026 году объем выдачи ипотеки составит 4,7 трлн рублей, прибавив 2% за год. Таким образом, положительная динамика сохранится второй год подряд после двух лет снижения: в 2025 году показатель уменьшился на 8%, а в 2024-м – на 39%.

Оценка Frank RG на 2027 год оказалась ниже прогнозов экспертов ипотечного бизнеса банков. Они полагают, что выдача кредитов может достигнуть 5,2 трлн рублей. При этом даже такой результат будет заметно ниже рекордного уровня 2023 года – тогда банки выдали ипотеку на 7,9 трлн рублей.

В Frank RG также ожидают дальнейшего снижения среднегодовой ключевой ставки Банка России. В 2027 году она, согласно прогнозу, составит 12,5-13,5%.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин указал на рост интереса к семейной ипотеке.