Москва10 ноя Вести.Бывшего бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет и отбывающего наказание в колонии строгого режима на территории Карелии, этапируют в Хакасию, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Сейчас Быкова этапируют в Хакасию сказал собеседник агентства

Причин и сроков этапирования он не сообщил.

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков в 2021 году был приговорен к 13 годам лишения свободы за организацию убийства двух человек в 1994 году. Позднее он был признан виновным в подстрекательстве к убийствам еще по двум уголовным делам – срок увеличился до 20 лет.

В сентябре 2026 года в Хакасии был задержан и арестован сообщник Быкова Владимир Татаренков. В 2012 году суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы за организацию убийств двух человек. Татаренков освободился в августе 2020 года, а в мае 2021-го дал показания по делу Быкова. Сейчас Татаренкова обвиняют в организации убийства двоих знакомых в 1993 году для укрепления своего авторитета в преступной среде.