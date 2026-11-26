Анна Щербакова и робот Юни выступили на ледовом шоу на конференции AI Journey Олимпийская чемпионка Щербакова впервые вышла на лед с роботом Юни

Москва26 ноя Вести.На конференции AI Journey состоялась мировая премьера ледового шоу по мотивам сказки "Царевна-лягушка". Впервые в истории на лед вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой вышел человекоподобный робот Юни, созданный "Сбером". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такого ледового шоу мир еще не видел. На AI Journey состоялась мировая премьера: впервые в истории на лед вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой вышел человекоподобный робот Сбера Юни! приводит пресс-служба слова представителей "Сбера"

Постановку, основанную на русской народной сказке, создали Илья Авербух и Петр Дранга, предложив зрителям технологичное прочтение известного сюжета.

За эффектными движениями и красотой танца стоит огромная работа инженеров. Ведь даже человеку непросто удержать равновесие на льду! А Юни научился не только сохранять устойчивость на скользкой поверхности, но и выполнять настоящие танцевальные комбинации отметили в компании

Там также подчеркнули, что, "осваивая сложные движения, роботы учатся взаимодействовать с человеком и адаптироваться к окружающему миру".