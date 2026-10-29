В Новосибирске начали рассматривать апелляцию на приговор двум физикам

Апелляцию на приговор ученым по делу о госизмене рассматривают в Новосибирске В Новосибирске начали рассматривать апелляцию на приговор двум физикам

Москва29 окт Вести.Апелляцию на приговор двум ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину, осужденным за госизмену, рассматривают в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

По ходатайству со стороны защиты была назначена дополнительная судебная экспертиза.

Начато рассмотрение уголовного дела в отношении осужденных Звегинцева и Галкина. По ходатайству со стороны защиты назначена дополнительная судебная экспертиза. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке возобновится после завершения медицинской экспертизы говорится в сообщении

Жалобу рассматривает пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске.

В начале мая Новосибирский областной суд приговорил Звегинцева и Галкина к 12 с половиной годам лишения свободы, признав их виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена).