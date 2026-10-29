Москва29 октВести.Апелляцию на приговор двум ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину, осужденным за госизмену, рассматривают в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.
По ходатайству со стороны защиты была назначена дополнительная судебная экспертиза.
Начато рассмотрение уголовного дела в отношении осужденных Звегинцева и Галкина. По ходатайству со стороны защиты назначена дополнительная судебная экспертиза. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке возобновится после завершения медицинской экспертизыговорится в сообщении
Жалобу рассматривает пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске.
В начале мая Новосибирский областной суд приговорил Звегинцева и Галкина к 12 с половиной годам лишения свободы, признав их виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена).