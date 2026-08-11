Суд оставил под арестом второго фигуранта дела об избиении ученого РАН на Урале

Суд оставил под арестом второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале Суд оставил под арестом второго фигуранта дела об избиении ученого РАН на Урале

Москва11 авг Вести.Свердловский областной суд оставил под арестом Аркадия Вагнера — второго фигуранта дела об избиении ученого РАН. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что мужчина обвиняется по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору).

Суд признал законной избранную меру пресечения мужчине, обвиняемому в избиении пожилого ученого РАН … Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы [адвоката обвиняемого]. Аркадий Вагнер останется под стражей по 28 сентября 2026 года включительно говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

13 июля 67-летний сотрудник РАН Никита Зезин и его 58-летний друг пресекли нарушение общественного порядка детьми, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Мужчины связались с родителями несовершеннолетних и отвезли тех на машине в указанное место. Позднее на улице Главной в Екатеринбурге обвиняемый вместе со знакомым избил ученых.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.