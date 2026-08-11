Москва11 авгВести.Свердловский областной суд оставил под арестом Аркадия Вагнера — второго фигуранта дела об избиении ученого РАН. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Уточняется, что мужчина обвиняется по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору).
Суд признал законной избранную меру пресечения мужчине, обвиняемому в избиении пожилого ученого РАН … Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы [адвоката обвиняемого]. Аркадий Вагнер останется под стражей по 28 сентября 2026 года включительноговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
13 июля 67-летний сотрудник РАН Никита Зезин и его 58-летний друг пресекли нарушение общественного порядка детьми, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Мужчины связались с родителями несовершеннолетних и отвезли тех на машине в указанное место. Позднее на улице Главной в Екатеринбурге обвиняемый вместе со знакомым избил ученых.
После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.