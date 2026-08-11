Москва11 авг Вести.Свердловский областной суд признал потерпевшим по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина только самого ученого. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевший Зезин скончался, вместо него потерпевшим никто не признан приводятся в сообщении слова судьи

По итогам заседания суд продлил арест Аркадия Вагнера - второго фигуранта по делу об избиении ученого Зезина – до 28 сентября.

13 июля член-корреспондент РАН Никита Зезин вместе со своим заместителем обследовал опытные поля и посевы. Там они увидели катавшихся на квадроциклах детей. Ученый связался с родителями одного и мальчиков и договорился, что довезет детей до института. Приехавшие на четырех внедорожниках мужчины напали на ученых и сильно их избили. После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.