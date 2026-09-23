Обвиняемые в избиении ученого РАН в Екатеринбурге останутся в СИЗО

Суд на Урале продлил арест обвиняемым в избиении пожилого ученого РАН Обвиняемые в избиении ученого РАН в Екатеринбурге останутся в СИЗО

Москва23 сен Вести.Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на два месяца срок заключения двум фигурантам уголовного дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра РАН Никиты Зезина, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, 13 июля на улице Главной в Екатеринбурге Александр Реверук и Аркадий Вагнер во время конфликта избили ученого Никиту Зезина и его коллегу, который впоследствии скончался.

Суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 27 ноября 2026 года сказано в сообщении

Постановление в законную силу не вступило.