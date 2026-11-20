Москва20 ноя Вести.Футбольный арбитр Инал Танашев в ходе судебного процесса по уголовному делу совладельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева раскрыл детали попытки своего подкупа перед матчем автозаводцев и команды "Сочи" 17 мая 2025 года. По его словам, ему поступил телефонный звонок от генерального директора клуба Валерия Скородумова.

16 мая 2025 года мне позвонил Скородумов. Мы были знакомы, поскольку я ранее судил матчи с участием "Торпедо" и обращался к нему как к представителю клуба по организационным вопросам. Он мне дословно сказал: "Инал, у тебя же детская спортивная школа в Нальчике? Мы привезем тебе двоих детей". Это звонок показался мне странным. Таким образом, я понял, что Скородумов намекает мне, что готов отблагодарить финансово. Я сразу ответил: "Без вариантов" приводит слова Танашева "Матч ТВ"

Арбитр уточнил, что доложил об этом разговоре в Российский футбольный союз (РФС).

Как сообщалось ранее, согласно данным следствия, гендиректор "Торпедо" Валерий Скородумов с июля 2024 года по май 2025 года совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером клуба Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию противоправного влияния на результаты соревнований. В частности, арбитрам предлагалось денежное вознаграждение в от 600 тыс. до 3 млн рублей.

Симоновский районный суд Москвы признал Скородумова виновным в семи эпизодах оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой (ч. 2 ст. 184 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии. 29 октября Мосгорсуд снизил с двух лет до одного года шести месяцев срок приговора. Третьего ноября он вышел на свободу.

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев – на пять.